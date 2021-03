Coppa America, riposo forzato per Luna Rossa e Team New Zeland: non c’è vento

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA- Vento assente e la giornata di gare è stata rinviata a domani. Le condizioni del tempo non sono migliorate. L'assenza di vento per le regate ha prima spinto il Comitato di regata dell'America's Cup a rinviare per quattro volte la partenza, Poi è arrivato lo stop definitivo. Non ci sarà nessuna delle due regate in programma. Luna Rossa e New Zealand torneranno in gara domani per la settima e ottava regata. Le previsioni meteo per domani e martedì sono favorevoli.La sfida resta al momento chiusa sul 3-3 di ieri. - (PRIMAPRESS)