Coppa America-Prada Cup con gli inglesi di Ineos a punteggio pieno davanti a Luna Rossa e American Magic quasi affondata

NUOVA ZELANDA - Un weekend non privo di emozioni quello andato in onda nella baia di Auckland per la sfida di Coppa America. Gli inglesi di Ineos escono imbattuti nel primo turno di regate, totalizzando quattro vittorie, quando poche settimane fa sembravano spacciati. Gli americani di American Magic finiscono il weekend con zero punti e con il rischio di aver quasi affondato la barca durante l'ultima regata, ma durante le World Series sembrava lo sfidante più solido.

Luna Rossa è andata a luci ed ombre, divisa tra una barca molto competitiva e dinamiche dell’equipaggio ancora da mettere a punto. Vince le due regate contro American Magic e resta incompiuta contro Ineos.

Il dominatore del weekend è senza dubbio Ben Ainslie, straordinario in coppia con Giles Scott alla guida di Ineos. Britannia, la barca inglese, è apparsa trasformata rispetto alle World Series: veloce ed affidabile, adesso sembra quasi quella più competitiva.

Ben Ainslie però dovrà fare i conti con una Luna Rossa che è apparsa comunque in crescita come prestazioni, forse la barca italiana è addirittura quella che ha mostrato le performance più all round, dimostrandosi competitiva allo stesso modo in un ampio ventaglio di condizioni.

Le due sconfitte contro gli inglesi sembrano più causate da qualche sbavatura tattica del pozzetto che dalla velocità della barca. Luna Rossa anzi, soprattutto di bolina, è sembrata addirittura più veloce di Ineos, che da parte sua sembra essere invece la barca più veloce in poppa.

Altro capitolo per gli americani: involuti, in crisi di comunicazione a bordo e in difficoltà su ogni decisione. Poco performanti con vento leggero, velocissimi con vento forte se non fosse che l’unica regata che hanno corso in queste condizioni è finita con una scuffia.

Incidente che è costato molto al team americano, dato che la barca ha rischiato di affondare a causa di una grossa falla che si è aperta nello scafo. Ancora non note le cause. La barca è stata riportata alla base dopo la scuffia e si cerca di capire se riuscirà a essere pronta per il prossimo weekend, quando si torna in acqua per la continuazione della Prada Cup. CLASSIFICA DOPO IL TERZO GIORNO DI REGATE INEOS TEAM UK (Regate Vinte 4) (Regate Perse 0) - Punteggio totale 4

Luna Rossa Prada Pirelli Team (Regate Vinte 2) (Regate Perse 2) - Punteggio totale 2

New York Yacht Club American Magic (Regate Vinte 0) (Regate Perse 4) - Punteggio totale 0