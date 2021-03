Coppa America: Luna Rossa e Team New Zeland inizieranno il 10 marzo la loro sfida

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - La finale di Coppa America tra Luna Rossa Prada e Team New Zeland, inizierà mercoledì 10 marzo. Il governo neozelandese ha abbassato il livello di allarme del Covid da 3 ad allerta 2 e alla gara non ci sarà pubblico. Si correranno due regate, poi ci sarà un giorno di pausa, giovedì 11, perché così era stato programmato prima dello spostamento del calendario a causa del Covid, e quindi si riprenderà da venerdì senza più soste. Due regate al giorno sino a quando uno dei due contendenti non raggiungerà i sette punti che gli daranno la vittoria finale. - (PRIMAPRESS)