Coppa America: Luna Rossa batte American Magic che non taglia nemmeno il traguardo

NUOVA ZELANDA - Nella seconda giornata della Coppa America le brezze deboli tra i 5 e gli 8 nodi, favoriscono Luna Rossa che batte American Magic che non riesce neanche a tagliare il traguardo.

Il Golfo di Hauraki si rivela ancora una volta una trappola: il vento è poco, al limite della regatabilità per questi aggeggi di carbonio nati per volare. Vederli avanzare in dislocamento, alla maniera della vela tradizionale, è uno spettacolo abbastanza surreale.