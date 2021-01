Coppa America: gli inglesi di Ineos battono Luna Rossa ma il team di Prada solleva un dubbio sulla barca di Ainslie

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - C’è un piccolo giallo scoppiato nella Baia di Aucland dopo la vittoria del team inglese Ineos in Coppa America contro Luna Rossa. L’imbarcazione britannica che ha infilato una grandiosa doppietta in avvio della competizione che designerà lo sfidante di Team New Zealand per la conquista della America’s Cup, però potrebbe aver effettuato qualche cambiamento non autorizzato all’imbarcazione dopo le World Series prima delle vacanze di Natale e dove la barca limonata dal plurimedagliato Ben Ainslie, non aveva brillato particolarmente a differenza del match vinto con Luna Rossa anche se quest’ultima si è comportata molto bene perdendo solo per 28 secondi di distacco. A risultare decisiva è stata la partenza, dove Ben Ainslie è stato più incisivo di James Spithill e Francesco Bruni, prendendo prontamente il lato destro del campo di regata e acquisendo un vantaggio fondamentale, risultato poi decisivo per il successo. Nelle prossime ore si capirà se la modifica rilevata dall’equipaggio di Prada nella carena di Ineos avrà qualche esito diverso. Intanto per ora resta il risultato con l’amaro in bocca per il team italiano. - (PRIMAPRESS)