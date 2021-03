Coppa America: è ancora pareggio (3-3) nella terza giornata di regate tra Luna Rossa e New Zeland

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - Con le condizioni di vento leggero finora visto nel golfo di Hauraki, questa notta si è avuta la conferma che le due imbarcazioni impegnate nella sfida finale di Coppa america si equivalgono negli scafi e ciò che continua a fare la differenza è la tattica e la concentrazione degli equipaggi.Luna Rossa Prada e Team New Zeland Emirates hanno pareggiato nuovamente nel terzo gruppo di regate. Ora il punteggio è 3-3 e la vincitrice ne dovrà inanellare sette. Luna Rossa passa in vantaggio con una prima regata gestita bene in partenza nonostante il poco vento (8 nodi), Team New Zealand si conferma veloce, ma l’equipaggio italiano copre ogni virata degli avversari, accumula un buon vantaggio e lo amministra fino al termine della prima regata. Nella seconda invece, un ‘buco di vento’ penalizza l’imbarcazione italiana che si ritrova fin da subito costretta ad inseguire New Zealand che deve solo andare il più veloce possibile. Ma ormai queste regate ci hanno fatto capire che il vsntaggio acquisito in partenza ipoteca per buona parte l'esito della gara. - (PRIMAPRESS)