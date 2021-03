Coppa America: ancora vento ballerino ma New Zeland porta via un altro punto a Luna Rossa (6-3)

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - Team New Zealand si porta a un punto dal trionfo in America's Cup battendo Luna Rossa in Gara 9, anche se dominata in gran parte dall'equipaggio italiano. È stata l'unica regata che si è potuta disputare per un vento scarso e ballerino che poi è calato definitivamente. Dunque il match point è posticipato a domani mercoledì. Il punteggio è ora di 6-3 per neozelandesi, dunque per loro basterà un solo punto per aggiudicarsi questa edizione della Coppa America. - (PRIMAPRESS)