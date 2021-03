Coppa America: ancora parità tra Luna Rossa e Team New Zeland. Domani notte ancora due regate

(PRIMAPRESS) - NUOVA ZELANDA - La terza gara di giornata vinta da Luna Rossa nella sfida con Team New Zelanfa nel Golfo di Auckland è stata di misura. Appena 37 secondi in condizioni di vento leggero ma che servono a spiegare quanta tattica sia salita a bordo della barca italiana e quanto la sfida si conferma ad armi pari con i mostri scari neozelandesi. L'Italia, infatti, aveva vinto due regate nella finale di Coppa America, e l'unico punto era arrivato nel 1992 col Moro di Venezia contro America 3. Ieri notte New Zealand ha vinto la gara 4, quindi ancora un pareggio tra le due imbarcazioni che ora sono 2-2. Domani sono in programma altre due regate. Si gareggia al meglio delle 13 regate: vince la coppa la prima che ne vince 7. - (PRIMAPRESS)