Coni: Giovanni Malagò rieletto presidente per il terzo mandato dall'Assemblea tenutasi a Milano

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Assemblea elettiva del Coni, ancora in corso oggi a Milano a rieletto Giovanni Malagò per il suo ultimo mandato alla presidenza del Comitato. Una rielezione che è frutto dell’appassionato lavoro di Malagò ma anche della consapevolezza che in questo momento storico ribaltoni o guerre di posizioni non avrebbero fatto bene allo sport italiano che è chiamato ad appuntamenti importanti come quello di Milano-Cortina. Per l’occasione l’assemblea si è tenuta al Tennis club Bonacossa a Milano, la stessa sede di 75 anni fa quando Giulio Onesti traslocò per sottrarre lo sport ai partiti che volevano metterci le mani. Anche per Malagò questi anni non sono trascorsi indenni da battaglie politiche. Ai precedenti mandati Malagò aveva vinto a sorpresa nel 2013, e nel 2017 la sua conferma aveva avuto percentuali bulgare. Questa volta nella sfida al vertice c'erano in quattro candidati anche se quella di Franco Chimenti, era considerata una candidatura “amica”. I votanti sono stati 72 (rispetto ai 74 iscritti) ed il era fissato a 38 voti. Il presidente uscente ha incassato 55 voti. Alle 11,30 l’Assemblea ha decretato la rielezione di Malagò. - (PRIMAPRESS)