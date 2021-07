Coni, eletti i coordinatori (pro-tempore) degli Enti di Promozione Sportiva: Lembo (Acsi), Lupattelli (Msp) e Viti (Acsi)

(PRIMAPRESS) - ROMA - Rinnovati oggi gli incarichi da parte del Coni, dei cordinatori dei 15 Enti di Promozione Sportiva. Si tratta di un incarico pro-tempore essendo venuta a mancare la maggioranza assoluta alla votazione. L'incarico di coordinatore sarà coperto temporaneamente da Damiano Lembo delle Acli. Analoga posizione per i vice-coordinatori Gian Francesco Lupattelli (Msp Italia) e Anotnino Viti (Acsi). Il 19 luglio scorso si erano chiuse le liste per le candidature per il quadriennio 2021-2024. - (PRIMAPRESS)