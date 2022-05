Conference League: la Roma va in finale dopo aver battuto il Leichester 1-0 con un gol di Abraham

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma batte il Leicester 1-0 con un gol di Abraham, ed ora i giallorossi sono in finale di Conference League. Tammy Abraham — 9 gol in 12 partite di Conference — a sbloccare il risultato: contro i norvegesi dopo 5 minuti, contro il Leicester dopo 10. Imperioso il colpo di testa su corner battuto alla perfezione da Pellegrini, quanto meno curiosa la marcatura di Pereira, più basso di almeno 10 centimetri. La difesa sui calci piazzati è stato un punto debole del Leicester per tutta la stagione e Mourinho ha preparato la partita su questo fondamentale e sui cambi di gioco destra/sinistra per disinnescare il pressing avversario e liberare Zalewski per l’uno contro uno. - (PRIMAPRESS)