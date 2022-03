Conference League: la Roma passa ai quarti al 90’ strappando 1-1 al Vitesse

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma passa ai quarti della Conference League non senza sofferenza. All'Olimpico è 1-1 in rimonta con il Vitesse, pareggio in extremis che vale il passaggio del tur- no in virtù della vittoria giallorossa in Olanda all'andata per 0-1. Trema in avvio la Roma su una punizione maligna di Grbic. Il gioco non decolla e la porta viene cercata solamente con conclusioni dalla distanza,senza impen- sierire i portieri. Ripresa all'insegna della noia fino al lampo mancino di Wittek al 62'. La Roma si riorganizza e pareggia al 90' con Abraham. - (PRIMAPRESS)