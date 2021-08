Conference League: la Roma in versione Mourinho batte il Trabzonspor (2-1). Giovedì 26 il ritorno all’Olimpico

(PRIMAPRESS) - TURCHIA - Per la prima uscita dei giallorossi in versione Mourinho è stato un successo grazie al 2-1 nell'andata del playoff di Conference League con il Trabzonspor di Hamsik in Turchia e con gli ex Gervinho e Bruno Peres. Ritorno all'Olimpico giovedì 26. Rui Patricio para un tiro di Nwakaeme. Mkhitaryan segna ma un suo precedente fallo di mano vanifica il gol. A ruota Pellegrini impegna Cakir. Ancora R.Patricio al lavoro su Hamsik.Al 55' Mkhitaryan pesca Pellegini che di destro porta avanti la Roma.Cornelius (ex Atalanta e Parma) entra e pareggia (64'). La risolve un destro di Shomurodov(81') - (PRIMAPRESS)