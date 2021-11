Conference League: la Roma batte con un pieno 4-0 gli ucraini dello Zorya Luhansk

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Roma all'Olimpico batte con un pieno 4-0 lo Zorya Luhansk e passa il turno in Conference League. Per ora da seconda alle spalle del Bodoe/Glimt. Giallorossi avanti al 15' con Carles Perez su assist di El Shaarawy. Raddoppia Zaniolo dopo una dirompente discesa di Veretout (33').Il francese al 41' si fa però parare da Matsapura un rigore (steso Perez). Nella ripresa subito il tris di Abraham che deve solo spingere in porta una finezza di Zaniolo (46').In rovesciata l'attaccante inglese fa doppietta per il definitivo 4-0. - (PRIMAPRESS)