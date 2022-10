Comunità dello Sport: le 5 candidature per il riconoscimento di European Community 2024 di Aces

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Associazione delle Capitale Europee (ACES Europe) ha ufficializzato questa mattina le cinque candidature al riconoscimento di European Community of Sport 2024.Sono la Comunità Flegra, Comunità Pontina, Cuore di Valtellina, Maremma Toscana Sud e Terra dei Due Laghi le community che superato i parametri per il riconoscimento del titolo "Il 2024 sarà un anno molto intenso per ACES Italia - ha detto il presidente di Aces Italia, Vincenzo Lupattelli - che vedrà il nostro Paese in primo piano, con Genova assegnataria del titolo di Capitale Europea dello Sport le 5 Community menzionate che raccolgono quasi mezzo milione di abitanti e la candidatura del Veneto al titolo European Region of Sport che vorrà proseguire il percorso intrapreso dal Piemonte nel 2022 e dalla Valle d'Aosta nel 2023."I miei più sinceri complimenti alle Comunità italiane che hanno ottenuto il titolo per il 2024 - ha aggiunto Lupattelli - i progetti presentati hanno rispecchiato totalmente le nostre richieste, mettendo in luce l'importanza di unire le forze, tra i singoli Municipi, a favore dello sport che da sempre non ha nessun colore politico. Sinergia, unione di intenti e valorizzazione del territorio sono state le parole chiavi del successo delle Comunità candidate". - (PRIMAPRESS)