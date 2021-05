Comitato paralimpico: le congratulazioni del ministro Stefani alla rielezione di Luca Pancalli

(PRIMAPRESS) - ROMA - Luca Pancalli è stato rieletto presidente del Comitato italiano paralimpico. Vittoria senza incertezze: visti i 50 voti a favore sui 53 aventi diritto. Solo un voto per lo sfidante abrizio Vignali, due le schede bianche. Otto ori, 6 argenti e un bronzo nel nuoto alle paralimpiadi, Pancalli (57 anni) è alla guida dello sport paralimpico dal 2005. Questo è il secondo mandato per Pancalli da quando il Cip è ente pubblico. A Pancalli sono arrivate le congratulazioni del ministro alle Disabilità, Erika Stefani: "Una riconferma che testimonia il grande lavoro svolto e l'eccezionale contributo che ha dato sull’inclusione e sul diritto allo sport per le persone con disabilità. Sono pronta a collaborare per sviluppare iniziative comuni e anche per proseguire il cammino verso quella ‘rivoluzione culturale’ che ha il volto e l’immagine di bellezza ed energia degli sportivi paralimpici". - (PRIMAPRESS)