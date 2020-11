Città dello Sport: rinviata al 2021 la cerimonia al Salone del Coni per la consegna dei riconoscimenti Aces

(PRIMAPRESS) - ROMA - Cerimonia rinviata per l’assegnazione in presenza delle bandiere e delle targhe di City, Town e Community dello Sport di Aces Europe. Uno spostamento inevitabile visto l’emergenza sanitaria e le norme restrittive di questi mesi. L’appuntamento fissato nei mesi scorsi, avrebbe dovuto tenersi oggi 6 novembre nel Salone d’Onore del Coni alla presenza dei presidenti Giovanni Malagò (Coni) e Gian Francesco Lupattelli (Aces Europe) ma anche di tutti i sindaci delle città che hanno ricevuto il riconoscimento di “città virtuose” dello sport. La Cerimonia, dunque, si terrà il 12 aprile 2021, per consentire la piena partecipazione dei Comuni premiati (2020-2021-2022) e candidati (2023), ora impegnati nella difficile gestione sanitaria che vede coinvolto l’intero Paese. - (PRIMAPRESS)