Ciclismo: ai mondiali d’Australia domina il belga Remco Evenepoel. Buona la gara di Battistella

(PRIMAPRESS) - AUSTRALIA - Nei mondiali di ciclismo il fenomeno belga Remco Evenepoel domina la prova in linea di Wollongong,in Australia. Secondo, a 2'21", il francesce Laporte che in volata batte Matthews (Aus). Subito dopo il via,c'è il ritiro di uno dei grandi favoriti, l'olandese van der Poel dopo una notte agitata (è stato anche arrestato e poi rilasciato alle 4 del mattino per un alterco in albergo). Tra gli animatori della corsa un ottimo Samuele Battistella.Il gruppo si spacca davanti con Evenepoel,anche Rota e Conci. Al penultimo giro l'assolo del belga. - (PRIMAPRESS)