Champions: solo un pareggio per il Milan con il Porto (1-1). Ora la strada è in salita per i rossoneri

(PRIMAPRESS) - MILANO - Solo un pari per il Milan al Meazza con il Porto (1-1), un risultato che complica quasi definitivamente il cammino dei rossoneri nel girone di Champions. Ospiti subito a segno (6'): difesa disattenta, Grujic serve l'assist a Luis Diaz. Milan in difficoltà, Tatarusanu salva due volte su Grujic. Per i rossoneri due chance con Giroud dalla distanza e con Saelemaekers (alto). Nella ripresa, dopo una traversa di Evanilson (55'), il Milan trova il pari (61'): su tiro-cross di Kalulu, autogol Mbemba. Entra Ibra, ma la stoccata non arriva. - (PRIMAPRESS)