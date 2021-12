Champions: nel sorteggio bis di Nyon la Juventus pesca il Villareal e l'Inter incrocia i Reds

(PRIMAPRESS) - ROMA - Un errore tecnico ha fatto ripetere il sorteggio degli ottavi per la champions League. Ed ecco gli abbinamenti: Villarreal-Juve e Inter-Reds nel sorteggio bis di Nyon per le due italiane rimaste in gara negli ottavi. Bene, dunque, la Juventus (testa di serie) che pesca il Villarreal, mentre l'Inter trova il Liverpool. Andata in casa per i nerazzurri, in trasferta per i bianconeri. Salisburgo-Bayern Monaco Sporting Lisbona-Manchester City Benfica-Ajax Amsterdam Chelsea-Lilla Atletico Madrid-Manchester Utd Villarreal-Juventus Inter-Liverpool Paris Sg-Real Madrid - (PRIMAPRESS)