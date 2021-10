Champions: nel girone F l’Atalanta cede al Manchester (3-2) e la Juventus nel gruppo H batte lo Zenit

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Atalanta,battuta in rimonta a Manchester (3-2),cede agli inglesi la testa del girone F.Nel gruppo H terza vittoria della leader Juventus in casa dello Zenit. Zenit San Pietroburgo-Juventus 0-1 Primo tempo senza emozioni. Ad inizio ripresa occasione McKennie,ma Kritsyuk salva.All'86' gol partita di Kulusevski Manchester Utd-Atalanta 3-2 Orobici subito in vantaggio con Pasalic (15').Reazione United,ma al 29' raddoppia Demiral.Traversa di Rashford che poi accorcia (53').Palo McTominay. Sorpasso di Maguire (75') e Ronaldo (81'). - (PRIMAPRESS)