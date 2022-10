Champions: Napoli show al Maradona, vince 4-2 contro l'Ajax ed è agli ottavi

foto di Vincenzo Di Monda

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Napoli già qualificato agli ottavi di Champions con due turni di anticipo, dopo l'ennesimo show europeo. Batte 4-2 l'Ajax a cui aveva rifilato già sei gol in Olanda. Al Diego Armando Maradona si è vista una squadra spumeggiante con un gioco che soprattutto nel primo tempo ha dominato nettamente gli olandesi. Pronti-via e il Napoli passa: Lozano si accentra,s cambia con Zielinski e di testa supera Pasver (4'). Al 16' raddoppio del Napoli con un missile di Giacomo Raspadori sotto all'incrocio (assist dell'imprendibile Kvaratskhelia). Nella ripresa al 49' è 1-2 Ajax: cross di Blassey per l' incornata di Klaassen che non perdona. Su rigore (mani di Timber su Ndonbele) il tris di Kvaratskhelia al 62'. Poi dal dischetto Bergwjin fa 2-3 (83'). Osimhen s'inventa un gol di rapina, soffia la palla ad un difensore e s'invola da solo verso la porta per il definitivo 4-2 (89'). E' la seconda lezione consecutiva dei ragazzi di Spalletti al titolato Ajax di Schreuder.



IL TABELLINO

NAPOLI-AJAX 4-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Zambo Anguissa (5' st Ndombélé), Lobotka, Zielinski (43' st Gaetano); Lozano (32' st Politano), Raspadori (5' Osimhen), Kvaratskhelia (32' st Elmas).

A disp.: Idasiak, Sirigu, Maro Rui, Simeone, Zerbin, Ostigard, Zanoli. All.: Spalletti

Ajax (4-3-3): Pasveer; Sanchez (20' st Baas), Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor (20' st Grillitsch); Berghuis (39' st Conceicao), Kudus (20' st Brobbey), Bergwijn (39' st Ocampos).

A disp.: Stekelenburg, Gorter, Wijndal, Lucca, Rogeer, Magallan. All.: Schreuder

Arbitro: Zwayer (Ger)

Marcatori: 4' Lozano (N), 16' Raspadori (N), 5' st Klaassen (A), 17' st rig. Kvaratskhelia (N), 38' st rig. Bergwijn (A), 45' st Osimhen (N)

Ammoniti: Juan Jesus, Osimhen, Politano (N); Taylor, Sanchez, Bassey (A)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)