Champions League vince il Real Madrid ma monta la polemica sulla sicurezza a Parigi

(PRIMAPRESS) - PARIGI - È di 238 feriti e 68 arresti il bilancio degli scontri che hanno preceduto la vittoria del Real Madrid che si è aggiudicato la ChampionsLeague contro il Liverpool (1-0). Una partita iniziata con 36 minuti di ritardo e che ha fatto scoppiare la rivolta. Non si spengono ancora le polemiche per la gestione della sicurezza francese. Per il Real è la 14ma Champions. Vinicius segna il gol-partita, ma il protagonista per le 'merengues' è Courtois. Il portiere comincia l'esibizione intervenendo sul tocco ravvicinato di Salah. Al 21' tiro dal limite di Mané, deviazione di Courtois,il palo salva il Real. Che poi passa al 59' con Vinicius pronto sul centro di Valverde.Liverpool furiosamente avanti, Salah trova per tre volte Courtois come muro insormontabile.Il belga neutralizza anche Diogo Jota,nonostante una deviazione velenosa. Ancelotti è la star e si parla di football Made in Italy. - (PRIMAPRESS)