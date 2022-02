Champions League: Villareal-Juventus (1-1). Gol-lampo dei bianconeri e la rimonta degli spagnoli nella ripresa

(PRIMAPRESS) - VILLAREAL (SPAGNA) - Pareggio con rimpianti per la Juventus nell'andata degli ottavi di Champions: 1-1 a Villarreal. Bianconeri avanti con un gol-lampo e rimontati nella ripresa. Ritorno allo 'Stadium' il 16 marzo. Incredibile Vlahovic: gli basta meno di un minuto per lasciare il segno al debutto in Champions: lancio Danilo,stoc- cata del serbo.Reazione Villarreal: Lo Celso scheggia il palo, Danjuma esalta Szczesny. Locatelli calcia alto. Ripre- sa. Subito Morata pericoloso. Pareggia- no gli spagnoli: Capoue pesca Parejo che batte Szczesny (66'). - (PRIMAPRESS)