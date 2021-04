Champions League: superano il turno Manchester City e Real che incontreranno PSG e Chelsea

(PRIMAPRESS) - ROMA - Champions League: passano City e Real, incroceranno rispettivamente Paris SG e Chelsea. Bor.Dortmund-Manch.City 1-2 (and. 1-2) Tedeschi avanti con Bellingham (15'). Traversa di De Bruyne.Il braccio di Emre Can manda Mahrez (55') sul dischetto per il pari. Foden (75') sorprende Hitz da fuori proprio dopo un grande salvataggio del portiere su De Bruyne. Liverpool-Real Madrid 0-0 (and. 1-3) I Reds non concretizzano ottime occasioni con Salah, Milner, Wijnaldum e Firmino.Real pericoloso con Benzema che provoca l'autopalo di Kabak. - (PRIMAPRESS)