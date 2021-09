Champions League: questa sera (ore 21) match tra PSG e Mancester City con il possibile debutto di Gigio Donnarumma

(PRIMAPRESS) - BRUGES - Questa sera alle ore 21, si disputa il match di Champions League, tra Paris Saint Germain e Manchester City. Nella sfida tra Messi e Guardiola si inserisce quella personale di Gigio Donnarumma, il portiere del Psg che nei giorni scorsi aveva lamentato di essere da troppo tempo seduto in panchina. Alcune indiscrezioni lo vorrebbero oggi in campo e qundi "super Gigio" potrebbe fare il suo esordio tra i pali della scquadra francese. Tuttavia dal Camp des Loges, il centro d'allenamento del Psg, le informazioni che arrivano sono contrastanti anche perchè mister Pochettino risponde evasivamente alle domande dei cronisti. Si dice che vorrebbe puntare decisamente su Donnarumma, se non altro per una questione di prospettiva, ma Navas ha il sostegno del clan ispanofono della squadra, che è potentissimo. Solo nelle prossime ore si potrà capire su chi finirà la scelta. - (PRIMAPRESS)