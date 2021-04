Champions League: Psg e Chelsea vanno in semifinale

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Champions League dice addio al Bayern campione in carica e manda il Psg in semifinale malgrado la sconfitta 0-1. Al Parco dei Principi (aveva vinto 2-3 a Monaco) e vendetta completata dopo la finale persa ad agosto.Gran 1°tempo.Tre parate di Neuer su Neymar,che centra anche una traversa e un palo.Tedeschi minacciosi con Sanè, Alaba e in rete al 40' con l'ex ChoupoMouting dopo una respinta di Ospina.Ripresa. Il Bayern spinge, occasioni per Mueller e Sanè, il Psg soffre ma tiene. In semifinale anche il Chelsea: 0-1 col Porto (94' Taremi) ma 0-2 all'andata. - (PRIMAPRESS)