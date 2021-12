Champions League: Milan fuori dall’Europa con l’1-2 contro il Liverpool. Inter cede al Real (2-0)

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Inter è seconda, battuta a Madrid dal Real. Non riesce l'impresa al Milan: al Meazza vince il Liverpool. Rossoneri quarti, fuori dall'Europa. Real Madrid-Inter 2-0 I blancos passano al 17' con Kroos.Palo di Rodrygo al 45'. Nerazzurri in 10 per l'espulsione di Barella (64'). Asensio, appena entrato, firma il 2-0 (79'). Milan-Liverpool 1-2 Rossoneri in vantaggio con Tomori sugli sviluppi di un corner (29').Risponde il solito Salah: 1-1 (36'). Il gol di Origi al 55' completa la rimonta inglese. - (PRIMAPRESS)