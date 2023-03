Champions League: Milan ai quarti senza reti con il Tottenham. Espulsione al 19’ di Romero

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Champions League, a distanza di 11 anni il Milan è tornato ai quarti di Champions senza grandi sforzi perchè ai rossoneri è bastato uno 0-0 in casa del Tottenham, dopo l' 1-0 dell'andata a San Siro. Primo tempo senza picchi. Gli inglesi hanno giocato a spazzi ma nel complesso sono stati poco convincenti. Milan pericoloso con Messias su una punizione (19'). Nella ripresa subito una grande occasione per Brahim Diaz. Spinge il Tottenham, miracolo di Maignan su Hojbjerg. Poi occasioni per Giroud e Kane. Dal 77' Conte gioca con l'uomo in meno (espulso Romero). Match tutto sommato giocato per non incassare reti e così è stato. - (PRIMAPRESS)