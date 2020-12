Champions League: la Lazio pareggia con il Brugge (2-2) con i gol di Correa e Immobile e si qualifica per gli ottavi

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’Olimpico la Lazio pareggia con il Brugge ma non senza sofferenza nel finale. Tanto basta per centrare la qualificazione agli ottavi di Champions come seconda del girone dietro al Borussia Dortmund, 20 anni dopo l'ultima volta. Vantaggio di Correa, immediato il pari di Vormer. Immobile si procura e segna il rigore del 2-1, ma nella ripresa Vanaken trova il nuovo pari con il Bruges in 10 che al 92' colpisce una clamorosa traversa. Nell'altra gara del girone, il Borussia batte 2-1 lo Zenit. - (PRIMAPRESS)