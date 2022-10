Champions League: la Juventus si piega al Benfica (4-3) ed esce di scena

(PRIMAPRESS) - LISBONA - La Juve saluta la Champions ma evitando un ko più pesante se non fosse stato per un recupero nella seconda parte del finale di gara e chiudendo il match 4-3 al Da Luz di Lisbona contro il Benfica. I portoghesi vanno agli ottavi con il Psg. Ora l'obiettivo resta il 3° posto che vale l'Europa League.Segna subito Antonio Silva di testa (17'), pareggia Kean (21'),poi al 28'rigore Joao Mario (mani Cuadrado) e doppietta Rafa Silva (35' e 50'). Sussulto dei bianconeri:gol Milik (77') e McKennie (79'), ma non basta. Milan 2° nel girone (Salisburgo sorpas- sato) e più vicino agli ottavi dopo il netto 0-4 in casa Dinamo Zagabria. Reti Gabbia, Leao, Giroud (R), aut.Ljubicic. - (PRIMAPRESS)