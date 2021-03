Champions League: la Juventus è fuori agli ottavi. I bianconeri vincono 3-2 con il Porto ma non passano

(PRIMAPRESS) - TORINO - La Juve batte 3-2 il Porto, ma è comunque fuori gioco. Ai quarti passano i portoghesi. Portoghesi avanti su rigore al 19':fallo di Demiral su Taremi, dal dischetto segna Sergio Oliveira.Nella ripresa c'è il pari Juve: Ronaldo, su lancio di Bonucci,'aggiusta' per il destro vincente di Chiesa (49'). Porto in 10 dal 54', espulso Taremi. Al 63' la doppietta di Chiesa,di testa su cross di Cuadrado,fa 2-1 e riequilibra la sfida dell'andata. Traversa di Cuadrado (94'), poi i supplementari. Punizione Oliveira per il 2-2. Segna Rabiot (117'), è 3-2. Gli ultimi minuti scorrono veloci e arrivano i tre fischi dell'arbitro. - (PRIMAPRESS)