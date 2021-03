Champions League: l’Atalanta è fuori. I bergamaschi soccombono al Real Madrid 3-1

(PRIMAPRESS) - MADRID - In Champion League, dopo la Juve, va fuori anche l'Atalanta I bergamaschi perdono 3-1 a Madrid in casa del Real che passa così ai quarti. Inizio di personalità dell'Atalanta. Ma al 34' c'è il vantaggio degli spagnoli: errato rinvio di Sportiello che 'serve' Modric, palla a Benzema per il facile tap-in.Nel 2° tempo rigore per i 'blancos':Toloi stende Vinicius.Dal dischetto Sergio Ramos fa 2-0 (60').Al 69' palo Benzema, poi miracolo di Courtois su Zapata (76'). Muriel, con una splendida punizione,firma l'1-2 (83').Quasi immediato arriva però il 3-1 di Asensio,85'. - (PRIMAPRESS)