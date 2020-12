Champions League: l’Atalanta batte l’Ajax 1-0 e si qualifica per gli ottavi di finale

(PRIMAPRESS) - AMSTERDAM - Allo stadio Johan Cruijff della capitale olandese l’Atalanta ha battuto 1-0 l’Ajax e si è qualificata agli ottavi di finale di UEFA Champions League come seconda classificata del gruppo D dietro il Liverpool. Il gol di Luis Muriel a cinque minuti dal novantesimo, con l’Ajax in inferiorità numerica dopo l’espulsione del centrocampista Ryan Gravenberch, è stato il pass per arrivare con un largo margine alla qualificazione. Nella fase a eliminazione diretta di Champions League si aggiungerà quindi a Juventus e Lazio che hanno già ottenuto la qualificazione. Alle 21 la quarta e ultima italiana impegnata nel torneo, l’Inter, si giocherà il passaggio del turno a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk. - (PRIMAPRESS)