Champions League: Juventus in testa al Girone H. Battuto il Chelsea (0-1) con un gol di Chiesa

LONDRA - Seconda vittoria della Juventus che dà continuità al successo di Malmoe e va in testa al girone H di Champions. Allo 'Stadium' Chelsea mette a segno un 1-0 grazie ad un match giocato con motivazione sopratutto nel controllo delle azioni degli avversari. Per i detentori del titolo è una sconfitta che brucia. Il possesso palla è del Chelsea che però non trova sbocchi offensivi. Chiesa dopo un primo tentativo al 20' ci riprova nella ripresa e l'attaccante della Nazionale va in gol (46'). Bernadeschi fallisce il raddoppio. Lukaku spreca qualche palla da gol.