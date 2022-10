Champions League: il Milan battuto in casa dal Chelsea per 2-0. Ombre sull’arbitraggio

(PRIMAPRESS) - MIlANO - Allo Stadio S.Siro per la partita di Champions League, il Milan ha subito la supremazia degli inglesi del Chelsea. Una Gara tutta in salita e spigolosa con oltre 8 cartellini gialli ed un rosso di un arbitraggio non all'altezza del match. All'altezza invece la tifoseria rossonera che ha intonato cori di sostegno per tutti i 90 minuti. per il Milan che al 18' resta in 10 per l'espulsione di Tomori con conseguente calcio di rigore trasformato da Jorginho. Giroud sfiora il pari ma poi Aubameyang segna il 2-0 dopo un bello scambio al limite con Mount. - (PRIMAPRESS)