Champions League: il Milan batte il Tottenham (1-0) e si aggiudica il primo atto degli ottavi

(PRIMAPRESS) - MILANO - Champions League. Si aggiudica il Milan il primo atto degli ottavi di Champions con il Tottenham di Conte. A San Siro, 1-0 per i rossoneri in una partita tirata ma avara di occasioni.Si deciderà tutto a White Hart Lane mercoledì 8 marzo nella gara di ritorno. Parte bene il Milan. Theo Hernanedez sfonda a sinistra,Forster si oppone an- che alla ribattuta di Diaz ma nulla può sul tuffo di testa dello spagnolo (7'). I rossoneri contengono la reazione degli Spurs senza troppi patemi.Gara nervosa poche occasioni. De Ketelaere falqlisce di testa il gol appena entrato. - (PRIMAPRESS)