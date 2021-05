Champions League, il Manchester City batte il PSG (2-0) ed è la prima finalista

(PRIMAPRESS) - ROMA - Champions League, Manchester City è la prima finalista. Paris St.Germain battuto anche al ritorno: 2-0 dopo il 2-1 di Parigi. Guardiola gioca una partita ineccepibile. Pochettino con Icardi al posto dell'infortunato Mbappé e si vede. Subito Var: Kuiper fischia rigore per il Psg per mano di Zinchenko poi cambia decisione (8').Passa il City con Mahrez su tiro di de Bruyne deviato da Florenzi (11').Reazione Psg ma per Marquinhos solo traversa poi Di Maria fuori di un soffio.Nella ripresa la chiude Mahrez (63'), poi Di Maria espulso (69') - (PRIMAPRESS)