Champions League: il Bayern Monaco travolge la Lazio (1-4) e ora guarda al match di Monaco

Il Bayern ipoteca i quarti della Champions League nel match fra tre settimane a Monaco. Nell'incontro in serata la Lazio è stata travolta per 1-4. Errore di Musacchio nel retropassaggio, Lewandovski ne approfitta e sblocca già al 9'.Il raddoppio lo confeziona Musiala (18 anni ancora da compiere) con un gol a fil di palo al 24'. La Lazio prova a reagire, ma subisce il tris al 42' con Sané che raccoglie la respinta di Reina sulla progressione di Coman.Il poker è servito al 47',autogol di Acerbi in anticipo su Lewandowski.Poco dopo (49') l'iniziativa di Correa regala il gol della bandiera.