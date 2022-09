Champions League: i nerazzurri battono il Viktoria Plzen con le reti di Dzeko e Dumfries

(PRIMAPRESS) - SLOVACCHIA - Il match di Champions League tra V.Plzen e Inter premia i nerazzurri fissando il risultato sullo 0-2 è così riscattano la sconfitta con il Bayern. Il gol arriva al 20' con un calcio di piatto di Dzeko. Nel secondo tempo la ripartenza il bosniaco viene respinto da Stanek, Mkhitaryan non efficace sulla ribattuta. La ripresa si apre con un'altra prodezza di Stanek sul colpo di testa di Gosens. Alto il colpo di testa di Dumfries. Al 61' rosso diretto a Bucha per un brutto fallo su Barella. Occasione per Sykora, poi l'Inter raddoppia (70') con Dumfries in ripartenza. - (PRIMAPRESS)