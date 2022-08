Champions League: i gironi che fanno sorridere il Milan e preoccupano l’Inter con Bayern e Barcellona

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il sorteggio dei gironi di Champions League 2022/23 ha segnato un cammino ad ostacoli per qualcuna delle squadre italiane impegnate nella competizione. Il Milan è stato inserito nel girone E con Chelsea, Salisburgo e Dinamo Zagabria. Nella seconda urna la Juventus ha pescato Psg, Benfica e Maccabi Haifa. Al Napoli forse l'urna ha destinato un percorso piuttosto complicato. I partenopei sono finiti nel girone A con Liverpool, Ajax e Rangers ma è all'Inter che è capitato il girone peggiore (C),quello con Barcellona, Bayern Monaco e Viktoria Plzen. Dunque i nerazzurri, hanno pescato due corazzate come Bayern Monaco e Barcellona, ma anche la Juve storce la bocca visto che dovrà vedersela con Messi, Mbappé e Neymar e con un Benfica che nasconde parecchie insidie. La vera vincitrice di questo sorteggio, però, è il Milan, che ha pescato il Chelsea si ma i rossoneri lo giocheranno contro le abbordabili Salisburgo e Dinamo Zagabria. GRUPPO A GRUPPO B GRUPPO C GRUPPO D Ajax Porto Bayern Monaco Eintracht Francoforte Liverpool Atletico Madrid Barcellona Tottenham NAPOLI Leverkusen INTER Sporting Lisbona Rangers Bruges Viktoria Plzen Marsiglia GRUPPO E GRUPPO F GRUPPO G GRUPPO H MILAN Real Madrid Manchester City PSG Chelsea Lipsia Siviglia JUVENTUS Salisburgo Shakhtar Donetsk Dortmund Benfica Dinamo Zagabria Celtic Copenaghen Maccabi Haifa - (PRIMAPRESS)