Champions League: dopo Juventus e Lazio ieri vittoriose, stasera tocca a Inter ed Atalanta

(PRIMAPRESS) - MILANO - E' iniziata finalmente l’edizione 2020/2021 della Champions League . Un’edizione che si preannuncia ricca di sorprese e che vede impegnate quattro squadre italiane: la Juventus, l’Inter, la Lazio e l’Atalanta. Vittoriosa nella prima giornata in trasferta ieri la Juventus di Andrea Pirlo che nella prima uscita stagionale nella massima competizione continentale per club ha fatto visita alla Dinamo Kiev. Impegno ucraino non semplice per i bianconeri che, nonostante le assenze, in primis quella di Cristiano Ronaldo, hanno dimostrato di essere in crescendo. La Dinamo Kiev, allenata dalla vecchia volpe del calcio mondiale come Mircea Lucescu, si è dimostrata piuttosto acerba. Mattatore della serata Alvaro Morata che con la sua doppietta permette ai bianconeri di portarsi a quota 3 punti in classifica insieme al Barcelona di Messi, uscito vincitore nell’altro match del girone contro il Ferencvaros.Anche la Lazio, così come la Juve, ha giocato ieri sera. Grande prova dei biancocelesti che finalmente hanno ritrovato lo smalto di un tempo fornendo una prestazione di grande spessore contro i tedeschi del Borussia Dortmund. Grande prova, come al solito dei big Ciro Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic. Partire bene per i ragazzi di Inzaghi è stato senz’altro un ottimo passo per cullare il sogno della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Fondamentale fare punti nel prossimo match contro Brugge per mettere un altro mattoncino.Sfida casalinga per l’Inter di Antonio Conte che nella prima giornata di Champions ospiterà il Borussia Moenchengladbach. Una sfida piuttosto agevole, come dimostrano le quote delle scommesse calcio per la squadra nerazzurra. La sfida si giocherà a San Siro alle ore 21:00. Inter e Borussia Mönchengladbach si sono affrontate in due occasioni nelle competizioni europee. Entrambe le volte è stato negli anni ’70. Nella stagione 1971/72 ci fu il doppio confronto agli ottavi di finale della Coppa Campioni. L’andata a Milano finì 4-2 per i nerazzurri. Mauro Bellugi portò in vantaggio i padroni di casa, dopodiché ci fu il raddoppio firmato da Roberto Boninsegna. Prima dell’intervallo accorciò le distanze Ulrik Le Fevre. Nella ripresa allungò nuovamente l’Inter con la rete di Jair. Nei minuti conclusivi del match segnò Hans-Jürgen Wittkamp per gli ospiti, ma Gian Piero Ghio riportò sul doppio vantaggio i nerazzurri. Match in trasferta per l’Atalanta di Gasperini che inizierà il suo nuovo percorso in Champions in Danimarca, contro il Midtjylland. Una squadra che non va sottovalutata visto che non mancano infatti i calciatori di qualità a questa avversaria. Gasperini lo sa e infatti non ha intenzione di sottovalutarli. Sarà comunque importante cominciare con il piede giusto e magari con tre punti. - (PRIMAPRESS)