Champions League: allo stadio di Anfield il Napoli si blocca con il Liverpool (2-0). Gol di Salah e Nunez

(PRIMAPRESS) - LIVERPOOL- Sono due gol nel finale di gara siglati da Salah e Nunez, che assegnano la vittoria nella partita tra Liverpool e il Napoli ad Anfield interrompendo la sequenza di vittorie degli azzurri in Champions. Il risultato non cambia l'esito della classifica del gruppo A vinto dal Napoli. La partita ingessata nel primo tempo è diventata più vivace solo nella ripresa. A Ostigard viene annullato un gol (dopo VAR check) per fuorigioco. A 5' dalla fine arriva il colpo vincente di Salah che regala il successo ai Reds. Nel recupero Nunez fissa il risultato sul 2-0. La sconfitta in casa del Liverpool,2-0, non rovina la festa del Napoli, primo nel Gruppo A (15 punti come i Reds, ma più gol negli scontri diretti). - (PRIMAPRESS)