Champions: la conferma dei bookmaker che vedevano la finale Liverpool-Real Madrid

(PRIMAPRESS) - MADRID - Le previsioni dei bookmaker si sono confermate e nella Champions è il Real Madrid ad andare in finale con il Liverpool. Il Manchester City è stato battuto allo stadio Bernabeu di Madrid con la squadra spagnola che ha operato una straordinaria rimonta, battendo 3-1 ai supplementari il Manchester City. Primo tempo equilibrato e tattico, con poche emozioni. Nella ripresa, dopo una grande chance per Vinicius, al 73' ecco il gol inglese che sembra de- cidere la qualificazione:Silva mette in mezzo per Mahrez, sinistro sul primo p alo, Courtois è battuto. Poi l'incredi- bile finale: doppietta di Rodrygo in 2 minuti (90' e 91'). Si va ai supplementari. Il rigore di Benzema vale il definitivo 3-1 (95'). - (PRIMAPRESS)