Champions: l’Inter va ai quarti senza reti in casa del Porto (0-0)

(PRIMAPRESS) - PORTOGALLO - C'è anche l'Inter tra le otto qualificate d' Europa. I nerazzurri pareggiano 0-0 in casa del Porto e, grazie all'1-0 dell' andata al Meazza, si qualificano ai quarti di finale di Champions. Primo tempo bloccato,le occasioni arrivano quasi sempre dopo errore degli avversari. Portoghesi pericolosi con Matheus e Evanilson, l'Inter ci prova con Dzeko e Lautaro. Nella ripresa match sempre sul filo. Porto in forcing, ma i nerazzurri tengono in difesa e ribattono colpo su colpo. Onana para su Grujic e Galeno.Brividi nel recupero, ma è 0-0 - (PRIMAPRESS)