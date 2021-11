Champions: l’Inter sorpassa lo Sheriff 3-1. Vernydub: “Partita difficile. Un avversario forte”

(PRIMAPRESS) - MOLDAVIA - Sheriff sorpassato e rilancio negli ottavi: l'Inter vince 1-3 a Tiraspol,in Moldavia, ed è ora seconda nel girone. Dominio nerazzurro nel 1° tempo, ma il gol non arriva.Tre occasioni per Lautaro,che centra anche un palo (40'),Dzeko due volte minaccioso e fermato al 34'da un reattivo Athanasiadis.Prova e riprova,al 54' l'Inter passa:Brozovic si libera di due avversari e timbra dal limite.A ruota il raddoppio (66'):Athanasiadis salva su De Vrij e Skriniar ma non può nulla sul tap-in dello slovacco Tris Sanchez (82'),accorcia Traorè(92'). - (PRIMAPRESS)