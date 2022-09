Champions: l’esordio amaro per la Juve battuta a Parigi dal PSG (2-0). Pareggio per il Milan a Salisburgo (1-1)

(PRIMAPRESS) - PARIGI - L'esordio della Champions è stato amaro per la Juve messo a ko a Parigi, e non male per il Milan che strappa un pareggio. La prima giornata dei gironi di Champions vede i bianconeri soccombere 2-1 in casa del Paris St.Germain, mentre i rossoneri pareggiano 1-1 a Salisburgo.Al 'Parco dei Principi' protagonista Mbappé,autore di una doppietta (5' e 22'). In mezzo, un colpo di testa di Milik respinto da Donnarumma. Nella ripresa la Juve ci crede e accorcia con McKennie (53'). In Austria, Salisburgo in vantaggio con Okafor che beffa Kalulu e batte Maignan sotto le gambe (28').Reazione rossonera Saelemaekers pareggia al 40'. - (PRIMAPRESS)