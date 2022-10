(PRIMAPRESS) - MILANO - Dopo le ultime prestazioni negative finalmente 'Inter si scuote e lo fa in Champions conquistando una vittoria pesante al Meazza contro il Barcellona (1-0) e 2° posto nel girone. I blaugrana fanno possesso ma non pungono, nerazzurri a segno nel recupero con Calhanoglu dal limite (47').Gol annullato a Pedri (mano Fati) chances per Dzeko, S.Roberto e Busquets. - (PRIMAPRESS)