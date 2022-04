Champions: in semifinale entrano anche le inglesi Liverpool e Manchester City

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo la doppietta spagnola,ecco quella inglese. Con Villarreal e Real Madrid, in semifinale di Champions ci sono anche Liverpool e Manchester City. Al 'Wanda Metropolitano' di Madrid l' Atletico ci prova in tutte le maniere a pareggiare i conti dopo il ko dell'andata a Manchester (0-1). Ma la squadra di Simeone non riesce a sfondare il 'fortino' degli uomini di Guardiola. I 'reds' con le riserve ad Anfield fanno 3-3 con il Benfica. Gol inglesi di Konate e Firmino (doppietta). Per i lu- sitani a segno Ramos,Yaremchuk e Nunez. - (PRIMAPRESS)