Champions: il Napoli come un caterpillar, batte 3-0 i Rangers

Simeone esulta dopo il 2-0

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Cinque vittorie su cinque: il Napoli già qualificato per gli ottavi di finale continua la sua marcia trionfale anche in Champions League ed asfalta nuovamente gli scozzesi dei Rangers che vivono un vero e proprio incubo sin dall'inizio del match. All'11 il Napoli è già in vantaggio con Simeone, bravo a prendere in contropiede la difesa dei Rangers e ad insaccare di piatto nell'angolino. Dopo cinque minuti Simeone si ripete, ma questa volta di testa su cross preciso di Mario Rui. Ed è 2-0. Poi Ndombelé fa tremare la traversa e Raspadori fallisce il tris. Tris che nella ripresa firma poi Ostigard (80') di testa su calcio d'angolo.



IL TABELLINO

NAPOLI-RANGERS 3-0

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo (41' st Zanoli), Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka (39' st Zielinski), Elmas (28' st Gaetano); Politano (28' st Lozano), Simeone, Raspadori (39' st Zerbin).

A disp.: Idasiak, Boffelli, Juan Jesus, Osimhen, Olivera, Kvaratskhelia, Zambo Anguissa. All.: Spalletti

Rangers (4-2-3-1): McGregor; Tavernier, King (31' st Barisic), Davies, Yılmaz; Lundstram, Sands; Wright (1' st Sakala), Tillmann (22' st Arfield), Kent; Morelos (22' st Colak).

A disp.: Robby McCrocie, McLaughlin, S. Davis, Matondo, Devine, Lowry, Allan. All.: Bronckhorst

Arbitro: Meler (Tur)

Marcatori: 11' Simeone (N), 16' Simeone (N), 30' st Ostigard (N)

Ammoniti: Mario Rui, Kim (N); Davies, Lundstram (R)

Espulsi: - - (PRIMAPRESS)